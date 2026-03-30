Кисляк о том, как «поймал звезду»: «Было еще в “Чертаново”. Смотрел на всех свысока, казалось, что всего добился. В жизни лучше оставаться скромным, мне не надо прикладывать усилия для этого

— Во времена контракта с «Найком» правда поймал звезду?
— Было еще в «Чертаново». Да, стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока. Только когда перешел в ЦСКА, начал осмыслять свое поведение.
— Твоя цитата: «Важно еще и оставаться человеком. Быть скромным. Особо нигде не выпендриваться». Но быть излишне скромным — совсем не классно, нет?
— Смотря где. На футбольном поле — согласен, скромничать не буду. А в жизни лучше оставаться скромным. Тебя запомнят как человека, даже если ты легендарный футболист. Но мне и не надо прикладывать усилия, чтобы быть скромным — такой, какой есть, — сказал Кисляк.