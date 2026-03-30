Илич о мате Карпина: «Употребляя такие слова, я стараюсь удостовериться, что услышат только футболисты. Важно, чтобы это никто не снимал видео»

Напомним, ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал игрокам в раздевалке: «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####».
— Тренером быть очень непросто, иногда ты сильно нервничаешь и говоришь что-то нехорошее. В раздевалке ты можешь говорить что-то плохое или хорошее, но важно, чтобы это никто не снимал видео, которое потом может принести тебе проблемы. Тогда ты сможешь сказать именно то, что хочешь.
— Вы используете нецензурную лексику или для вас это недопустимо?
— Иногда бывает, но если я употребляю такие слова, стараюсь удостовериться, что их услышат только мои футболисты, — сказал Илич.