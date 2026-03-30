Филипе Луис: «Атлетико» стал лучше, чем был в мое время. Это заслуга Симеоне и руководства. Надеюсь, они пройдут «Барсу» в ЛЧ"

«Я был очень счастлив в этом клубе. Мы добивались больших успехов, но главное, что я сейчас чувствую — это гордость за то, каким стал “Атлетико”. Он стал несоизмеримо больше по сравнению с тем временем, когда я уходил. В этом огромная заслуга руководства, Симеоне и прихода игроков высочайшего уровня. Сейчас в составе невероятные по качеству игроки.
Я вижу команду, против которой крайне сложно играть: она умеет и глубоко обороняться, и высоко прессинговать, действовать вертикально. Поэтому с «Атлетико» всегда тяжело. Не хочу сглазить, но надеюсь, что они пройдут «Барселону» [в ¼ финала] в Лиге чемпионов — дальше будет очень интересно.
Я испытываю гордость, глядя на нынешний «Атлетико»: это клуб, который стал значительно лучше и больше, чем прежде", — сказал Филипе Луис.