Директор сборной Египта о Салахе и МЛС: «Вы будете помнить о нем не больше, чем я про Месси — даже не пытаюсь за ним следить. Предпочел бы, чтобы Мохамед остался в Европе»

На прошлой неделе 33-летний вингер объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.
«Лично я предпочел бы, чтобы он остался в Европе. Я слышал об интересе “ПСЖ”, “Баварии” и клубов Серии А. Переезд в МЛС? Он был бы слишком далеко от всеобщего внимания. Вы будете помнить Салаха не больше, чем я сейчас помню Месси, я даже не пытаюсь следить за ним.
Если он не получит предложений из Европы, то переход в чемпионат Саудовской Аравии был бы хорошим вариантом, особенно с такими громкими именами, как Криштиану [Роналду]", — сказал Хассан в интервью On Sports.