Кифт о форвардах сборной Нидерландов: «У нас нет Месси, Роналду, Мбаппе, Кейна, Альвареса, Экитике. Депай может приблизиться к их уровню на ЧМ-2026, если будет здоров»

Если вы сравните этих трех голландских нападающих и Ваута Вегорста со многими хорошими нападающими из других стран, это может вас не обрадовать. В Нидерландах, например, нет Мбаппе, Кейна, Экитике, Олисе, Альвареса, Месси или Роналду. Отчасти из-за травм Депай так и не смог проявить себя на крупных турнирах. Если летом он будет здоров, то сможет приблизиться к уровню таких топ-нападающих", — написал Кифт в своей колонке для De Telegraaf.