Косовский журналист Яшаница: «У нас молодая страна, после войны и сербской агрессии не прошло и 30 лет. Выход на ЧМ мы будем праздновать так же, как и день, когда обрели независимость»

В финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 сборная Косово встретится с Турцией. Матч пройдет 31 марта и начнется в 21:45 по московскому времени.
"Если бы я сказал, что ожидал оказаться в такой ситуации, я бы солгал. Никто в Косово не ожидал, что мы окажемся в таком положении, особенно после того, как оказались в сложной группе со Швецией, Словенией и Швейцарией. Однако наш тренер Франко Фода справился, и каким-то чудесным образом мы всего в 90 минутах от нашей самой заветной мечты.
Мы провели несколько отличных матчей, одержав победы на выезде над Швецией, Словенией и Словакией, что произвело на нас большое впечатление. Теперь нам нечего терять, мы хотим победить и осуществить свою мечту.
У нас очень молодая страна. Мы много страдали, не прошло и 30 лет после войны и сербской агрессии в Косово. Мы всегда боролись за свободу, и сейчас мы боремся за то, чтобы показать миру наши ценности, наш уровень и написать историю успеха.
Мы состоим в УЕФА и ФИФА меньше 10 лет, но уже близки к чемпионату мира, потому что здесь люди просыпаются и каждую секунду живут футболом. Здесь футбол и наша сборная — это все. Если мы попадем на чемпионат мира, мы будем праздновать это так же, как и день, когда обрели независимость", — сказал Яшаница.