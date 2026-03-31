Депутат Журова о ЧМ: «Хороший повод, чтобы смягчить визовые режимы с США. Могло бы быть потепление, новый подход к визам в целом»

"Чемпионат мира мог бы быть хорошим поводом для потепления и, может быть, нового подхода как раз в выдаче виз в целом.
Начать можно с чемпионата мира. Всегда нужен какой-то повод. Вот чемпионат мира — хороший повод для того, чтобы эти визовые режимы по отношению друг к другу смягчить", — сказала депутат Госдумы.
Журова в составе группы из пяти российских депутатов посетила США по приглашению члена Палаты представителей американского Конгресса Анны Паулины Луны.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Депутат Журова: «Товарищеский матч России с США сблизит наши страны. Нужно его организовать».