Савиола о конфликте Винисиуса и Престиани: «Не одобряю слова, которые не следует говорить, но также не одобряю и провокации»

В феврале «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА отстранил аргентинца на ответный матч.