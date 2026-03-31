У Радионовой и Кучаева родилась вторая дочь

"В семье Кучаевых пополнение! У Кости и его супруги Елены родилась еще одна дочка.
Желаем малышке расти здоровой и веселой на радость родителям! «- говорится в посте в телеграм-канале “Ростова”.
В мае 2024 года у супругов родилась дочка Виктория.
Бронзовый призер чемпионата мира-2016 по фигурному катанию Елена Радионова и футболист «Ростова» Константин Кучаев стали родителями во второй раз.
