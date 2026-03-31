Экс-директор «Ливерпуля» Перслоу о бесплатном уходе Салаха: «Не нашлось клуба, который заплатил бы за Мохамеда миллионы фунтов. Расставание устраивает обе стороны»

Из того, что происходило после этого скандала и до сегодняшнего дня, думаю, мы можем с уверенностью заключить, что «Ливерпуль» изучал трансферный рынок, чтобы найти выход из сложной ситуации с Мо. Подозреваю, что они обнаружили — возможно, к своему удивлению, — что на рынке не нашлось того, кто купил бы игрока, у которого осталось 18 месяцев контракта, за многие миллионы фунтов. Холодные, неопровержимые факты таковы, что в игроке возраста Мо, чья форма ухудшается, сомневаются, но, безусловно, в этом сезоне это имеет значение — при цифрах, превышающих 300 000 фунтов в неделю, для Мо не было варианта на рынке, где он зарабатывал бы столько же или больше, а «Ливерпулю» заплатили бы за него миллионы фунтов.