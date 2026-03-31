Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Россия
0
:
Мали
0
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.45
П2
7.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.90
X
4.41
П2
1.46
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.45
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.60
П2
1.97
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.35
П2
2.07
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
США
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.30
П2
1.62
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
Бразилия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.05
П2
4.20
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
Мексика
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.60
П2
2.02

Экс-директор «Ливерпуля» Перслоу о бесплатном уходе Салаха: «Не нашлось клуба, который заплатил бы за Мохамеда миллионы фунтов. Расставание устраивает обе стороны»

Бывший директор «Ливерпуля» Кристиан Перслоу объяснил, почему мерсисайдцы согласились отпустить Мохамеда Салаха бесплатно.

33-летний вингер покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.

«Этому может быть множество объяснений, но факты таковы, что Мо Салах резко потерял форму. Он элегантен и умен, и это вытекает из очевидного факта, что после знаменитого “взрыва”, когда Мо, по сути, пошел против Арне Слота. Это был серьезный скандал, и мы тогда говорили, что это, скорее всего, приведет к расставанию. Это своего рода футбольный эквивалент развода, в котором никто не виноват. Это устраивает обе стороны.

Из того, что происходило после этого скандала и до сегодняшнего дня, думаю, мы можем с уверенностью заключить, что «Ливерпуль» изучал трансферный рынок, чтобы найти выход из сложной ситуации с Мо. Подозреваю, что они обнаружили — возможно, к своему удивлению, — что на рынке не нашлось того, кто купил бы игрока, у которого осталось 18 месяцев контракта, за многие миллионы фунтов. Холодные, неопровержимые факты таковы, что в игроке возраста Мо, чья форма ухудшается, сомневаются, но, безусловно, в этом сезоне это имеет значение — при цифрах, превышающих 300 000 фунтов в неделю, для Мо не было варианта на рынке, где он зарабатывал бы столько же или больше, а «Ливерпулю» заплатили бы за него миллионы фунтов.

Критерии топ-футбола — это зарплата, возраст и игровые качества. Есть небольшое количество футболистов-мегазвезд, которые перешли в другие клубы за большие суммы в возрасте более 30 лет. Криштиану Роналду — один из них, и люди надеялись, что Салах станет новым Роналду", — сказал Перслоу в подкасте The Football Boardroom Podcast.