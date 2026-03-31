Агуэро о праздновании со сборной Аргентины победы на ЧМ-2022: «Они сделали так, что я и многие другие игроки чувствовали себя частью этого. Это говорит о величии Месси и команды»

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился воспоминаниями о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Источник: Спортс‘’

В финале аргентинская команда обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

"Это был невероятный момент для всех аргентинцев. Прошло много времени с тех пор, как мы выигрывали чемпионат мира, и это удалось сделать после отличного турнира и в финала, который, на мой взгляд, является лучшим в истории. Лео это заслужил, как и вся команда и тренерский штаб. Я был очень счастлив за него и за них.

Я не смог быть там, потому что мне пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем, но они сделали так, что я почувствовал себя частью этого. И не только я — многие другие игроки, которые были частью этого процесса, приведшего к титулу в Катаре, но по разным причинам не смогли там присутствовать.

Это говорит о величии Лео и всех ребят, которые участвовали. Мы чувствовали, что они представляют нас. Через стиль игры, через дух и через игровую идентичность, которая уникальна для аргентинцев.

Возможность быть с ними на праздновании — я никогда не перестану благодарить их за то, что позволили мне быть частью этого. Это одно из самых прекрасных воспоминаний в моей жизни", — сказал Агуэро.