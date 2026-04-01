Тухель на вопрос о зависимости Англии от Кейна: «А почему Аргентина не должна полагаться на Месси, а Португалия — на Роналду? Это совершенно нормально»

Сегодня в первом тайме мы играли слишком узко. Во втором тайме мы были более динамичны, мы больше использовали ширину атаки с помощью наших вингеров и крайних защитников, чего мы и хотели с самого начала. Мы больше рисковали и имели моменты, но не смогли их реализовать", — сказал Тухель.