Эспозито пробил выше ворот в серии пенальти с Боснией, Кристанте — в перекладину. Доннарумма пропустил все четыре удара

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла сборную Италии в стыковом матче за выход на ЧМ-2026 (1:1, 4:1 в серии пенальти).
Боснийцы забили Джанлуиджи Доннарумме все четыре послематчевых удара.
Итальянцы нанесли три удара: Франческо Эспозито пробил выше ворот, Сандро Тонали забил, а Брайан Кристанте пробил в перекладину.