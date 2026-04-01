Гаттузо о невыходе Италии на ЧМ: «Я приношу извинения. Эти ребята отдали все, мы были под настоящей осадой, словно в окопах. Сегодня все было по делу»

Итальянцы уступили сборной Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 по пенальти) в стыковом матче. Команда играла в меньшинстве с 42-й минуты после удаления Алессандро Бастони.
"Я не хочу говорить о судье или о чем-то подобном, сегодня все было по делу — это футбол. Я много лет в футболе: я и праздновал победы, и получал болезненные поражения, как сегодня, но это очень тяжело принять.
Меня тоже удивило, сколько самоотверженности и решимости они показали сегодня. Мы были под настоящей осадой, словно в окопах. И при этом сейчас говорим о том, что снова не вышли на чемпионат мира.
Я лично приношу извинения за то, что мы не смогли этого добиться, но эти ребята отдали абсолютно все", — сказал Гаттузо.