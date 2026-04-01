Защитник Боснии Катич о победе над Италией и выходе на ЧМ: «Я никогда не плакал после матчей, но сейчас у меня пошли слезы. Завтра все пойдут на работу немного счастливее»

Боснийцы обыграли Италию в стыковом матче (1:1, 4:1 по пенальти).
"Что я могу сказать? Мы все увидели после того последнего пенальти. Огромная гордость — у меня просто нет слов. Я никогда не плакал после матчей, мне 29 лет, а сейчас у меня пошли слезы.
Мы показали невероятный дух и увенчали все это в двух матчах против серьезных соперников [Уэльса и Италии]. Мы играли против одной из лучших сборных мира. Поздравляю всех.
Я рад, что нам удалось это сделать. Поздравляю своих партнеров по команде и благодарю каждого из них. Завтра все пойдут на работу намного счастливее. Я так горжусь. Меня трясет, у меня мурашки по коже. Я говорю — и сам не понимаю, что говорю", — сказал Катич.