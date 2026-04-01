Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Бразилия
0
:
Хорватия
0
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
США
0
:
Португалия
1
Футбол. Товарищеские матчи
04:00
Мексика
:
Бельгия
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:1
Босния и Герцеговина
1
:
Италия
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
3
:
Польша
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
0
:
Турция
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 3:1
Чехия
2
:
Дания
2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Мали
0
Защитник Боснии Катич о победе над Италией и выходе на ЧМ: «Я никогда не плакал после матчей, но сейчас у меня пошли слезы. Завтра все пойдут на работу немного счастливее»

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Никола Катич высказался о выходе на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Боснийцы обыграли Италию в стыковом матче (1:1, 4:1 по пенальти).

"Что я могу сказать? Мы все увидели после того последнего пенальти. Огромная гордость — у меня просто нет слов. Я никогда не плакал после матчей, мне 29 лет, а сейчас у меня пошли слезы.

Мы показали невероятный дух и увенчали все это в двух матчах против серьезных соперников [Уэльса и Италии]. Мы играли против одной из лучших сборных мира. Поздравляю всех.

Я рад, что нам удалось это сделать. Поздравляю своих партнеров по команде и благодарю каждого из них. Завтра все пойдут на работу намного счастливее. Я так горжусь. Меня трясет, у меня мурашки по коже. Я говорю — и сам не понимаю, что говорю", — сказал Катич.