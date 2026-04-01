Карпин про 0:0 с Мали: «Понравилось почти все по игре — не допустили моменты у своих ворот, создали у чужих. Все хорошо. Не реализовали — претензия в этом»

— Говорят, что результат не главное, главное — игра. Какие у вас впечатления от матча?
— Результат не главное — никто так не говорит.
Понятно, что все хотят выигрывать. Игрокам нужно выигрывать, и они все для этого делают. Другое дело, что можно делать это по-разному.
С Никарагуа выиграли, но мне многое не понравилось. [Против Мали], наоборот, результата нет, но с точки зрения игры понравилось практически все.
И в обороне, и в атаке создавали моменты. Выполняли задачу — не допустить моментов у своих ворот, при этом создавали свои.
Два удара в створ наших ворот во втором тайме из-за пределов штрафной моментами назвать нельзя. Так что в целом все хорошо.
Претензия только в том, что не реализовали свои моменты, — сказал Валерий Карпин.
Сборная неплохо играла с Мали. Но как же тяжело на нее смотреть.