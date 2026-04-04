Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лион
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
Джейми Каррагер: «Фанаты “Ливерпуля” ведут себя как болельщики “МЮ” после ухода Фергюсона. Они так отчаянно ищут нового Клоппа, что готовы избавляться от хороших тренеров каждый год»

Джейми Каррагеру фанаты «Ливерпуля» начинают напоминать болельщиков «Манчестер Юнайтед».

«Арне Слот вышел из тени Юргена Клоппа и стал чемпионом Англии. Теперь ему предстоит избавиться от сравнений с Хаби Алонсо, чтобы остаться главным тренером “Ливерпуля” и в следующем сезоне.

Если Слот выиграет в этом сезоне серьезный трофей, то есть завоюет что-то во втором сезоне после ухода Клоппа подряд, невозможно представить, что кто-то другой, кроме голландца, будет возглавлять «Ливерпуль» после лета.

В противном случае неудача в ключевых матчах поднимет давление до, возможно, невыносимого уровня. Требования перемен, которые начались как шепот во время тяжелого отрезка «Ливерпуля» перед Рождеством, уже с каждой неделей звучат все громче. Поскольку Алонсо свободен после короткого пребывания в «Реал Мадрид», все больше болельщиков не могут представить, что он не вернется героически.

Сразу стоит сказать, что разговоры о будущем Слота мне не по душе. Мое естественное желание — поддержать его, потому что победа в чемпионате еще свежа в памяти. Причина, по которой я хочу, чтобы Слот остался у руля в августе, проста: это будет означать, что «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии или Лигу чемпионов.

Проблема в том, что посредственные — а в некоторых случаях откровенно плохие — выступления уже стали нормой за последние 12 месяцев после поражения от «Ньюкасла» в финале Кубка лиги. Чем дольше это продолжается, тем сильнее беспокойство, что ситуация будет только ухудшаться. Если Слот — действительно элитный тренер, почему он не смог переломить тревожный спад в этом сезоне?

Как и многие болельщики и бывшие игроки «Ливерпуля», я нахожу разговоры о будущем Слота некомфортными и не соответствующими традициям клуба. Или, по крайней мере, тому «Ливерпулю», каким я всегда хотел бы его видеть.

Болельщики соперников могут насмехаться над мыслью, что «Ливерпуль» чем-то отличается от тех клубов, которые регулярно увольняют и нанимают тренеров, особенно при FSG. Но факт остается фактом: за всю историю клуба было всего 22 постоянных тренера. У «Челси» столько же с 1993 года.

Если Слот покинет «Ливерпуль» через год после выигрыша титула чемпиона Англии, это станет еще более ярким символом времени: ни один клуб не гарантирует терпение, когда дорогостоящий состав продолжает проигрывать, какими бы смягчающими обстоятельствами это ни объяснялось.

«Манчестер Юнайтед» считал себя похожим на «Ливерпуль», пока у руля был сэр Алекс Фергюсон. Они гордились тем, сколько времени давали тренерам. Фергюсон стал 17-м постоянным главным тренером «Юнайтед». С момента его ухода на пенсию прошло 13 лет, а у них уже было семь тренеров.

Больше всего меня беспокоит то, что болельщики «Ливерпуля» уже начинают вести себя как фанаты «Юнайтед» после ухода Фергюсона. Они так отчаянно ищут следующего Клоппа или харизматичного лидера такого же калибра, что готовы каждый сезон избавляться от хороших тренеров в, возможно, тщетной надежде найти следующую суперзвезду.

Другого Клоппа нет. Он был уникальным. Клоппу позволяли продолжать работать в трудные моменты благодаря тому авторитету, которым он обладал, и тому доверию, которое он сумел завоевать. Слот пока не обладает таким же весом, хотя это неудобная правда для тех, кто предпочитает рассматривать все сквозь современную призму: даже самые успешные тренеры могут проходить через по-настоящему кошмарные отрезки.

Когда-то подъемы и спады были частью игры. Тренерам разрешали расти, набираться опыта, и в тот момент, когда специалисты поднимали очередной трофей, они были намного лучше чем тогда, когда делали это впервые.

Слот сейчас лучше, чем тот тренер, который уходил из «Фейеноорда» два года назад. Ему 47, он еще сравнительно молод, так что его пик еще впереди. И в этом и заключается дилемма, которая стоит перед владельцами «Ливерпуля», — написал экс-защитник мерсисайдцев.