Вахания об игроках Мали: «Было ощущение, что мы мальчишки, выводим их. Снизу вверх на всех смотрели»

— Многие критикуют сборную России. Что бы вы им ответили?
— Я бы ничего не ответил, не читал.
— Вы понимаете, за что вас могут критиковать?
— В принципе, наверное, да. Потому что от нас всегда ждут побед, но, к сожалению, не всегда так получается.
— Мали — настолько тяжелый соперник?
— Организованная команда, которой сложно забить. У нас это не получилось сделать. Но на гол мы точно наиграли.
— Как отреагировали на их физические данные?
— Когда мы выходили на поле, было ощущение, что мы мальчишки, выводим этих футболистов. Снизу вверх на всех смотрели, — сказал Вахания.