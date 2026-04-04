Смолов о «Кофемании»: «Сюда точно больше в жизни не приду»

В сентябре прошлого года в отношении экс-форварда сборной России, «Динамо» и «Краснодара» было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения, футболисту могло грозить до трех лет лишения свободы. 31 марта сообщалось, что Смолов примирился с пострадавшим в драке и выплатит ему 4 млн рублей.