ЦСКА победил «Акрон» — 2:1! Круговой забил победный на 84-й, гол Дзюбы на 93-й отменили, Артем с пенальти ответил на гол Гонду

Матч проходил на «Самара Арене».
Уже на 5-й минуте счет открыл нападающий армейцев Лусиано Гонду — после розыгрыша углового, назначенного судьей Владимиром Москалевым за то, что вратарь хозяев Игнат Тереховский дольше 8 секунд вводил мяч в игру, поймав его в руки.
На 60-й минуте форвард тольяттинцев Артем Дзюба реализовал пенальти, назначенный за фол Матвея Лукина против Максима Болдырева. На 84-й защитник Данил Круговой вывел москвичей вперед, забив ударом из-за штрафной в дальний угол.
В добавленное время Дзюба сравнял счет, но арбитр после просмотра повтора отменил взятие ворот, усмотрев фол Артема против вратаря Игоря Акинфеева.
