«Кукуяну не очень доверяет Мажич, кажется». Лапочкин о том, что судья пропускает 2-й тур подряд

— Кукуян снова не назначен на матчи РПЛ. О чем это говорит?
— Это ожидаемо. Мы видим, что не только он отсутствует в списке — еще нет Буланова и Галимова. Все, кто был задействован в кубковой игре «Зенит» — «Динамо» Махачкала, остаются второй тур подряд без назначений.
— Когда мы их увидим?
— Может быть, никогда.
— Есть ли ощущение, что в этом сезоне им больше не дадут матчей?
— Ощущение такое есть. Но при этом Шафеев работает в 23-м туре, а мы прекрасно помним, как он назначил пенальти в матче «Локомотив» — «Пари НН». Он пропустил два или три тура, а потом получил назначение. Думаю, что, к сожалению, с Кукуяном может быть все построже. Мне кажется, Мажич не очень доверяет Павлу, — сказал Лапочкин.