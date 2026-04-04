Челестини о ЦСКА: «Мы верим в наш процесс, не смотрим на отрицательные закономерности. Если ты побеждаешь, это не вопрос удачи, ты борешься до конца»

— ЦСКА показал разную игру в двух таймах. Как вы объясните причину?
— В первом тайме мы полностью заслужили повести в матче и, возможно, должны были это делать с большей разницей. В начале второй половины встречи мы могли забивать второй гол. Пенальти же все поменял. После него начались 10−15 минут, когда мы испытывали неприятности. Игорь Акинфеев сделал прекрасный сейв — у нас великолепный вратарь. Но в той части матча игра могла склониться в пользу «Акрона». Но все закончилось в нашу пользу.
Команда провела серьезный, хороший матч на тяжелом поле. Если ты побеждаешь, то это не вопрос удачи. Ты борешься до конца. Сегодня нам было непросто справляться с длинными забросами на Дзюбу и обороняться после аутов «Акрона». Все команды, играющие против «Акрона», мучаются и испытывают неприятности.
— Фабио, почему вы поставили сегодня в центр обороны пару Матвея Лукина и Кирилла Данилова? Отличались ли их задачи на сегодняшний матч от тех, что были в игре с махачкалинским «Динамо»?
— Нападающий махачкалинского «Динамо» отличается от форварда «Акрона». Очевидно, что задача была другая. В тот раз главным было не давать возможность нападающему проникнуть в глубину. И этот запрос явно отличается от задачи обороняться против Дзюбы. Поставить Кирилла и Матвея я решил из-за того, что они провели хороший матч против «Динамо». Мы в той игре победили, и мне хотелось продолжить выступать с тем же сочетанием игроков.
— Не боитесь ли вы, что ошибки молодых защитников плохо повлияют на их дальнейшее развитие?
— Если они хотят выступать за ЦСКА на высоком уровне, им предоставлена великолепная возможность. Оба могут играть в старте. Если ребята допустят ошибки, они должны быть сильны психологически, чтобы сразу их забыть, перевернуть страницу и готовиться к следующей игре. Это часть их пути и опыта. Кто в 2026 году не совершал ошибок? Мы все через это проходили, поэтому никого не убирают из-за одной осечки. Здесь решает не возраст.
Даже если они ошибутся, то, надеюсь, не потеряют веру в себя. Я в них уверен максимально. Сейчас они сыграли два матча в очень непростой для команды период. Для Кирилла Данилова это не был какой-то «подарок»: сегодня он 95 минут сражался с Дзюбой, и я чувствую только гордость. И за него, и за Матвея Лукина. Ошибки неизбежны, но я очень горд и одним, и другим.
— Почему вы заменили Ивана Облякова на Тамерлана Мусаева?
— Ход матча подсказал, что нужна такая замена. Мы мало били по воротам, но после того, как слева вышел Матеус Рейс, а на правый фланг ушел Данил Круговой, у нас появилось много хороших подач. Я хотел получить больше присутствия в штрафной, чтобы у нас было преимущество при подачах. Тамерлан и Лусиано вдвоем могли бы помочь нам забить еще один гол и обороняться при стандартах на нашей половине поля.
— В течение этого сезона после каждой международной паузы команда показывала не самые лучшие результаты. Боялись ли вы, что в этот раз может случиться нечто подобное?
— Нет. Мы верим в наш процесс, верим в то, что делаем. Не смотрим на какие-то отрицательные закономерности. Иногда что-то такое может происходить, но все подобные тенденции надо заканчивать. Почему так происходило в прошлые разы — не знаю. Но тогда в сборную от нас уезжало 13 игроков, и получалось, что в течение всей осени они играли каждые три дня и возвращались утомленные. Сегодня игрокам-сборникам тоже было непросто и физически, и ментально. Но приятно, что мы прервали негативную тенденцию, — сказал главный тренер ЦСКА.