Челестини о ЦСКА: «Мы верим в наш процесс, не смотрим на отрицательные закономерности. Если ты побеждаешь, это не вопрос удачи, ты борешься до конца»

— Нет. Мы верим в наш процесс, верим в то, что делаем. Не смотрим на какие-то отрицательные закономерности. Иногда что-то такое может происходить, но все подобные тенденции надо заканчивать. Почему так происходило в прошлые разы — не знаю. Но тогда в сборную от нас уезжало 13 игроков, и получалось, что в течение всей осени они играли каждые три дня и возвращались утомленные. Сегодня игрокам-сборникам тоже было непросто и физически, и ментально. Но приятно, что мы прервали негативную тенденцию, — сказал главный тренер ЦСКА.