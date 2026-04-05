Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
П1
X
П2

Артета про вылет от «Саутгемптона»: «У “Арсенала” два разочаровывающих результата подряд. Надо собраться и показать, из какого мы теста»

Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Саутгемптона» (1:2) и вылет из Кубка Англии.

«Следует поздравить “Саутгемптон”, он едет на “Уэмбли”, а мы нет.

Были очень хорошие моменты, но мы ими не воспользовались, а пропущенные голы не соответствуют нашему уровню. Вот почему мы проиграли.

Нам не удавалось справляться с длинными передачами, что очень странно. В первом тайме мы позволили мячу пройти сквозь защиту, и соперник вышел один на один. Второй гол был пропущен схожим образом. Очень сложно это объяснить. Но следует отдать сопернику должное.

Сезон состоит из разных отрезков, некоторые по различных причинам сложнее других. У нас два разочаровывающих результата подряд, нам надо собраться. Сейчас нужно показать, из какого мы теста. Надо, чтобы за нас говорила наша игра«, — сказал главный тренер “Арсенала” в интервью BBC.