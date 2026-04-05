Ольмо об отмене удаления Мартина: «Не думаю, что было настолько серьезно, чтобы давать красную. Альмада уже через десять секунд ходил. Эпизод с Нико я видел хорошо»

«Мы довольны победой. У нас оставался неприятный осадок после последнего матча здесь в Кубке (“Барса” проиграла со счетом 0:4 — Спортс»"). Мы хотели выиграть и взять три очка, которые были очень важны.
Играя выше по позиции, я уже знаю, что нужно делать. На этой позиции (нападающего — Спортс«“) я чувствую себя комфортно, могу там спокойно играть. Получилась хорошая комбинация с Маркусом. Я доволен — где бы ни играл, всегда стараюсь отдавать максимум.
Эпизод с Нико я видел хорошо. Момент с Жераром (Мартином — Спортс«“) вживую не видел. Мне сказали, что был контакт, но он сначала сыграл в мяч, и по инерции было столкновение. Не думаю, что это было настолько серьезно, чтобы давать красную карточку. Альмада уже через десять секунд ходил — не считаю, что там было что-то серьезное.
Мы ожидаем смелый «Атлетико», который будет прессинговать. Мы знаем, как они играют. Мы же подойдем с тем же настроем и понимаем, что следующий матч (в ¼ финала Лиги чемпионов — Спортс«“) будет совершенно другим”, — сказал Ольмо.