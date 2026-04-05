Соперники «Барсы» в Ла Лиге четырежды оставались в меньшинстве в 1-м тайме — больше всех в топ-5 лиг наряду с «МЮ» и «Лорьяном»

В субботу каталонцы обыграли «Атлетико» в 30-м туре (2:1). У «матрасников» в компенсированное к первому тайму время удалили Николаса Гонсалеса.
Это самый высокий показатель в топ-5 европейских лиг наряду с «Манчестер Юнайтед» и «Лорьяном».
Соперники «Барселоны» в этом сезоне Ла Лиги четыре раза оставались в меньшинстве в первом тайме.
