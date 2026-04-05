Матч-центр
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
Экс-судья Бурруль считает верным удаление Гонсалеса за фол на Ямале: «Это был явный голевой момент»

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль оценил эпизод с удалением Николаса Гонсалеса из «Атлетико» в матче Ла Лиги с «Барселоной» (1:2).

На 22-й минуте аргентинец был наказан желтой карточкой за попытку поймать мяч руками в центре поля. На 3-й добавленной к первому тайму минуте Гонсалес сбил Ламина Ямаля у края своей штрафной и получил от арбитра Матео Бускетса вторую желтую карточку.

После этого ВАР позвал судью изучить повтор момента. После видеопросмотра Бускетс показал Гонсалесу прямую красную вместо удаления за вторую желтую.

«Эпизод был просмотрен ВАР, поскольку это был явный голевой момент. Решение об отмене желтой карточки и показе красной игроку “Атлетико” было верным», — сказал Бурруль.