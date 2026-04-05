Лукин о втором голе Дзюбы: «Правильно отменили. Артем подтолкнул Акинфеева на выходе, не дал ему сыграть во вратарской»

Форвард тольяттинцев Артем Дзюба забил гол в компенсированное время второго тайма игры 23‑го тура Мир РПЛ. Главный арбитр Владимир Москалев отменил взятие ворот из‑за фола нападающего на Игоре Акинфееве.
— Очень важно было победить. Все‑таки после сборных мы давно не побеждали. Первая гостевая победа в этом году. Конечно, рады, что выиграли.
Первый тайм вообще был полностью под нашим контролем. Во втором тайме игра немного поменялась. Разберем ошибки и будем прибавлять.
— Был ли в концовке фол в атаке на ваш взгляд?
— Конечно. Игорь выходил, а Артем его подтолкнул. Не дал ему сыграть во вратарской. Так не играют. Считаю, что правильно отменили этот гол, — сказал Лукин.
Дзюба об отмене гола в ворота ЦСКА: «Это прям цирк, у нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле-еле коснулся. Такой гол “Спартака” или ЦСКА “Акрону” железобетонно оставили бы».