Батраков набрал 20+ очков в РПЛ во втором сезоне подряд. С 2009-го это удавалось только Халку, Промесу, Азмуну и Дзюбе

Хавбек сделал ассист в матче со «Спартаком» (1:0, первый тайм). В этом сезоне чемпионата России на его счету 12 голов и 8 голевых передач, в прошлом было 14+7.
С 2009 года Батраков первый игрок «Локомотива» с двумя сезонами подряд с 20+ результативными действиями и пятый во всей лиге после Халка, Квинси Промеса, Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ.