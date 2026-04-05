Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.21
X
3.84
П2
1.72
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.96
X
3.79
П2
1.76
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2

Батраков набрал 20+ очков в РПЛ во втором сезоне подряд. С 2009-го это удавалось только Халку, Промесу, Азмуну и Дзюбе

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков набрал 20+ очков по «гол+пас» в РПЛ во втором сезоне подряд.

Хавбек сделал ассист в матче со «Спартаком» (1:0, первый тайм). В этом сезоне чемпионата России на его счету 12 голов и 8 голевых передач, в прошлом было 14+7.

С 2009 года Батраков первый игрок «Локомотива» с двумя сезонами подряд с 20+ результативными действиями и пятый во всей лиге после Халка, Квинси Промеса, Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

