Маротта об оскорблениях Бастони после удаления с Боснией: «Его линчуют, будто он виновен в чем-то невообразимом — стыдно. Алессандро совершил ошибку, но причины поражения Италии лежат глубже»

Италия в 3-й раз подряд не прошла на чемпионат мира, уступив в финальном стыковом матче по пенальти (1:1, пенальти — 1:4). Бастони получил прямую красную карточку на 41-й минуте.
После игры защитник «Интера» и его жена подверглись оскорблениям в соцсетях. Ранее Бастони получал угрозы и оскорбления после того, как спровоцировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калулу в матче Серии А (3:2) — тогда Алессандро ограничил возможность оставлять комментарии под своими постами, а его жена сделала неактивным свой аккаунт.
"Стыдно, что его постоянно линчуют, будто он виновен в чем-то невообразимом. Причины невыхода Италии [на чемпионат мира] лежат несколько глубже. Кроме того, парень его возраста не заслуживает такого отношения.
В жизни случаются ошибки, но здесь, в Италии, мы все привыкли к тому, что нам приходится становиться психологами и футбольными экспертами, анализировать ситуации, не зная, с кем мы имеем дело. Мы все признали, что он совершил ошибку для своего возраста. Бастони — ценный игрок для «Интера» и для итальянского футбола. Мы считаем его таковым.
Сейчас нет подходящих обстоятельств или условий для того, чтобы он покинул клуб. Как и у всех игроков, позже могут возникнуть ситуации, которые будут рассмотрены", — сказал Маротта в интервью DAZN.