Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Дженоа
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
Маротта об оскорблениях Бастони после удаления с Боснией: «Его линчуют, будто он виновен в чем-то невообразимом — стыдно. Алессандро совершил ошибку, но причины поражения Италии лежат глубже»

Президент «Интера» Беппе Маротта поддержал Алессандро Бастони после удаления защитника в стыковом матче квалификации ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной.

Италия в 3-й раз подряд не прошла на чемпионат мира, уступив в финальном стыковом матче по пенальти (1:1, пенальти — 1:4). Бастони получил прямую красную карточку на 41-й минуте.

После игры защитник «Интера» и его жена подверглись оскорблениям в соцсетях. Ранее Бастони получал угрозы и оскорбления после того, как спровоцировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калулу в матче Серии А (3:2) — тогда Алессандро ограничил возможность оставлять комментарии под своими постами, а его жена сделала неактивным свой аккаунт.

"Стыдно, что его постоянно линчуют, будто он виновен в чем-то невообразимом. Причины невыхода Италии [на чемпионат мира] лежат несколько глубже. Кроме того, парень его возраста не заслуживает такого отношения.

В жизни случаются ошибки, но здесь, в Италии, мы все привыкли к тому, что нам приходится становиться психологами и футбольными экспертами, анализировать ситуации, не зная, с кем мы имеем дело. Мы все признали, что он совершил ошибку для своего возраста. Бастони — ценный игрок для «Интера» и для итальянского футбола. Мы считаем его таковым.

Сейчас нет подходящих обстоятельств или условий для того, чтобы он покинул клуб. Как и у всех игроков, позже могут возникнуть ситуации, которые будут рассмотрены", — сказал Маротта в интервью DAZN.