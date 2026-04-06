Гасперини о 2:5 «Ромы»: «Проиграть в Милане — нормально, но не с таким счетом. Нужно отдать должное “Интеру”, после 1:3 матч был фактически окончен»

«После 1:3 матч был фактически окончен, и нужно отдать должное “Интеру”. Проиграть в Милане — это нормально, но не с таким счетом.
Сложная ли цель (борьба за топ-4 — Спортс«“)? Да, она сложная для нас, “Комо”, “Ювентуса” и “Аталанты”: нам осталось сыграть 7 матчей, а у остальных — 8. Сейчас мы немного отстаем, но сделаем все, чтобы наверстать”, — сказал Гасперини.
«Рома» идет на шестом месте, набрав 54 очка. Отставание от четвертой строчки, которую занимает «Комо» — 3 балла при игре в запасе у конкурентов.