Гасперини о 2:5 «Ромы»: «Проиграть в Милане — нормально, но не с таким счетом. Нужно отдать должное “Интеру”, после 1:3 матч был фактически окончен»

Сложная ли цель (борьба за топ-4 — Спортс«“)? Да, она сложная для нас, “Комо”, “Ювентуса” и “Аталанты”: нам осталось сыграть 7 матчей, а у остальных — 8. Сейчас мы немного отстаем, но сделаем все, чтобы наверстать”, — сказал Гасперини.