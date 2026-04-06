Ларионов посетил матч «Спартак» — «Локомотив» в РПЛ. Тренер СКА отказался отвечать на вопрос о своем будущем: «Говорим о футболе, не о хоккее»

Ларионов вышел к бровке поля вместе с гендиректором красно-белых Сергеем Некрасовым перед началом игры.
Кроме того, когда тренеру задали вопрос о его будущем в СКА, он ответил: «Мы сейчас говорим о футболе, не о хоккее».
Главный тренер СКА Игорь Ларионов посетил дерби «Спартака» с «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ.
Ларионов вышел к бровке поля вместе с гендиректором красно-белых Сергеем Некрасовым перед началом игры.
Кроме того, когда тренеру задали вопрос о его будущем в СКА, он ответил: «Мы сейчас говорим о футболе, не о хоккее».