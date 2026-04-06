Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.23
X
3.84
П2
1.71
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.92
X
3.77
П2
1.76
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.05
П2
9.00
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
П1
X
П2

Бернарду покинет «Ман Сити» в конце сезона, заявил Лейндерс: «Любая хорошая история однажды заканчивается. Надеюсь, он достойно попрощается»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва покинет клуб в конце сезона.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщил помощник главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы Пеп Лейндерс после субботнего матча с «Ливерпулем» в Кубке Англии (4:0).

"Невозможно заменить игрока на другого такого же, потому что таких не существует. Бернарду Силва уникален. Он контролирует игру, двигается, принимает решения, ведет команду за собой, видит пути решения. Будет сложно, потому что, как я уже говорил, когда он не играет, видно, как его не хватает — а это всего лишь один матч. Представьте себе целый сезон.

Но любая хорошая история однажды заканчивается, и я надеюсь, что он насладится последними месяцами [в команде] — осталось всего шесть туров — и достойно попрощается. Он заслуживает всего этого внимания", — сказал Лейндерс.

Бернарду выступает за «Сити» с 2017 года и выиграл с клубом 19 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 титулов в АПЛ. Подробная статистика португальца — здесь.