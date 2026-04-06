Лукин о Дзюбе: «В плане ведения единоборств он самый сильный форвард, против кого я играл»

— Насколько было тяжело играть против Дзюбы? Какая была установка?
— Конечно, всегда интересно играть против Артема. Он один из лучших нападающих в России, особенно в единоборствах. Очень хотел сыграть как раз против него.
Было очень много единоборств, многие из которых получалось выиграть. Наверное, играл больше против него персонально. Было интересно. Хочется, чтобы он как можно дольше оставался в нашей лиге.
— Дзюба — самый сильный нападающий, против которого ты играл?
— Сложно сравнивать, потому что есть разноплановые нападающие. В плане ведения единоборств — да, он самый сильный, — сказал Лукин.