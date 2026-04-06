Стало известно, сколько заработал президент ФИФА за 2025 год

Зарплата президента ФИФА Инфантино составила 5,2 миллиона евро за 2025 год.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Заработная плата президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за 2025 год составила 4,8 млн швейцарских франков (примерно 5,2 млн евро) до вычета налогов, сообщается в подготовленных к конгрессу документах на сайте организации.

Конгресс ФИФА пройдет 30 апреля в Ванкувере. Базовая зарплата Инфантино за 2025 год составила 2,6 млн швейцарских франков до вычета налогов (2,8 млн евро), бонусы — 2,2 млн швейцарских франков (2,38 млн евро). В 2024 году президент ФИФА суммарно заработал 4,25 млн швейцарских франков (4,6 млн евро).

Зарплата генерального секретаря ФИФА Маттиаса Графстрёма составила 2,4 млн швейцарских франков (2,6 млн евро) до выплаты налогов.

Согласно правилам организации, вице-президенты ФИФА получили чистую годовую компенсацию в размере 300 тыс долларов. Остальные члены совета ФИФА получили по 250 тыс долларов. Отмечается, что некоторые члены совета добровольно отказались от части или всей компенсации.

Инфантино 56 лет. Функционер, имеющий гражданство Швейцарии и Италии, возглавил ФИФА в 2016 году после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста Йозефа Блаттера. В июне 2019 года Инфантино был избран на второй срок, в марте 2023-го — на третий. До назначения на пост главы ФИФА Инфантино с октября 2009 года занимал должность генерального секретаря УЕФА.