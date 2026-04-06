Стало известно, сколько заработал президент ФИФА за 2025 год

Инфантино 56 лет. Функционер, имеющий гражданство Швейцарии и Италии, возглавил ФИФА в 2016 году после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста Йозефа Блаттера. В июне 2019 года Инфантино был избран на второй срок, в марте 2023-го — на третий. До назначения на пост главы ФИФА Инфантино с октября 2009 года занимал должность генерального секретаря УЕФА.