Масалитин об отмене гола Дзюбы: «В АПЛ такой бы засчитали, но у нас нельзя играть во вратаря. За Акинфеева тревожно, когда команды с высокими форвардами грузят в штрафную»

У Игоря были тяжелые травмы колена, он на выходах сейчас почти не играет, это большой минус для ЦСКА. Он старается, но здоровье одно. С командами, которые, как в английском футболе, имеют высоких нападающих и грузят штрафную, когда в воротах Акинфеев, становится тревожно.