Масалитин об отмене гола Дзюбы: «В АПЛ такой бы засчитали, но у нас нельзя играть во вратаря. За Акинфеева тревожно, когда команды с высокими форвардами грузят в штрафную»

В субботу ЦСКА обыграл «Акрон» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. В компенсированное ко второму тайму время форвард тольяттинцев Артем Дзюба забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил взятие ворот за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой.
«Везде прописано, что во вратарской нельзя идти на контакт с вратарем. В моей бытности, если вратарь крикнул “я”, то вокруг него никого нет и близко на пять метров.
У Игоря были тяжелые травмы колена, он на выходах сейчас почти не играет, это большой минус для ЦСКА. Он старается, но здоровье одно. С командами, которые, как в английском футболе, имеют высоких нападающих и грузят штрафную, когда в воротах Акинфеев, становится тревожно.
В Английской премьер-лиге вратаря могут затолкать, но у нас нельзя играть во вратаря. Был толчок, он потерял равновесие. В Англии бы такой гол точно засчитали", — сказал Масалитин.
