Призер Игр Аввакумова: «У Дзюбы получилось бы в прыжках с трамплина, он же высокий. Похудеть только надо килограмм на пятнадцать»

После завершения карьеры Аввакумова играла за женский футбольный клуб «Авангард» из Раменского, а также обучилась на хоккейного арбитра.
— Сужу детские турниры. И не понимаю, что с этими родителями. Злые. От ребенка в десять лет требуют, чтобы он щелкал как Овечкин, силовые делал. За сезон вижу миллион детей и понимаю, что ни один никуда не пробьется. Хотя хоккей развит получше у нас, чем футбол.
— Почему так плохо все?
— Во-первых, дети сейчас очень ленивые. Еще у каждого человека есть профиль. Если папа хотел играть в хоккей, но не смог, это не значит, что его ребенок мечтает о том же. Но пока папа возит, он занимается. У меня у знакомого дочка, высокая такая. Он говорит: «Наверное, будет пловчихой сильной!» Я ему: «С чего ты взял-то? Может, она вообще баскетболом хочет заняться? Из-под кольца забрасывать. Ты свои амбиции-то сбавь, ребенок сам решит». И так везде в детском спорте.
— Ты пришла из прыжков с трамплина. Дзюбу можешь у вас представить? — У Дзюбы, кстати, получилось бы. Правда. Он же высокий. Похудеть только надо килограмм на пятнадцать. А еще у Руслана Нигматуллина вообще супер могло бы выйти! Типаж подходящий, — сказала Аввакумова.