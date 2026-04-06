Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.70
П2
6.40
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
0
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
3.62
X
2.08
П2
3.85
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
X
П2

7 игроков сборной Эритреи пропали в Южной Африке после матча с Эсватини. Это не первый случай, когда футболисты пытаются сбежать из страны

Игра проходила в ЮАР. Сообщается, что после некоторых из пропавших футболистов видели в Южной Африке.

Источник: Спортс‘’

Несмотря на победу Эритреи со счетом 2:1, государственные СМИ молчат по поводу возвращения команды, которое обычно сопровождается с большим размахом, отмечает BBC. Источники сообщают, что подготовка к подобному приему велась, но он был отменен после новостей о пропаже игроков.

Представитель Комиссии по спорту и культуре Эритреи, который регулярно публикует в социальных сетях информацию о недавних успехах команды, разместил фотографии некоторых вернувшихся игроков и персонала в Египте, где посольство Эритреи и члены местной общины организовали для них прием. Они остановились в Каире по пути обратно в Эритрею. Но на этих фотографиях были видны только те игроки, которые затем вылетели в Асмару.

За последние два десятилетия национальная сборная на разных уровнях сталкивалась с инцидентами, в которых игроки или почти целые составы исчезали либо до, либо после игр за границей.

В 2019 году семь игроков сборной Эритреи U20 пропали без вести после участия в региональном чемпионате Восточной Африки в Уганде. В 2015 году 10 игроков основной сборной отказались вернуться домой после отборочного матча чемпионата мира в Ботсване. Двумя годами ранее 15 игрокам и врачу команды было предоставлено убежище в Уганде после того, как они сбежали.

В 2009 году вся основная команда, за исключением тренера и одного официального лица, не вернулась домой из Кении.

Эритрея снялась с отбора ЧМ — чтобы не сбежали игроки. Там бессрочная армия и несменяемый 30 лет президент.