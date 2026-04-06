7 игроков сборной Эритреи пропали в Южной Африке после матча с Эсватини. Это не первый случай, когда футболисты пытаются сбежать из страны

Несмотря на победу Эритреи со счетом 2:1, государственные СМИ молчат по поводу возвращения команды, которое обычно сопровождается с большим размахом, отмечает BBC. Источники сообщают, что подготовка к подобному приему велась, но он был отменен после новостей о пропаже игроков.
Представитель Комиссии по спорту и культуре Эритреи, который регулярно публикует в социальных сетях информацию о недавних успехах команды, разместил фотографии некоторых вернувшихся игроков и персонала в Египте, где посольство Эритреи и члены местной общины организовали для них прием. Они остановились в Каире по пути обратно в Эритрею. Но на этих фотографиях были видны только те игроки, которые затем вылетели в Асмару.
За последние два десятилетия национальная сборная на разных уровнях сталкивалась с инцидентами, в которых игроки или почти целые составы исчезали либо до, либо после игр за границей.
В 2019 году семь игроков сборной Эритреи U20 пропали без вести после участия в региональном чемпионате Восточной Африки в Уганде. В 2015 году 10 игроков основной сборной отказались вернуться домой после отборочного матча чемпионата мира в Ботсване. Двумя годами ранее 15 игрокам и врачу команды было предоставлено убежище в Уганде после того, как они сбежали.
В 2009 году вся основная команда, за исключением тренера и одного официального лица, не вернулась домой из Кении.
Эритрея снялась с отбора ЧМ — чтобы не сбежали игроки. Там бессрочная армия и несменяемый 30 лет президент.