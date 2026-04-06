Артига про 1:0 с «Сочи»: «Не понравилась игра “Рубина”, особенно во 2-м тайме. Но мы очень рады, что взяли важные 3 очка»

— Мы очень рады, что взяли важные три очка. С июля, с первого тура, мы не одерживали побед в гостях. Победа есть, нужно праздновать.
Безусловно, мне не понравилось, как мы играли, особенно наша игра во втором тайме. Но нужно уметь сводить матчи к победе, даже если дела по ходу игры складываются не самым лучшим образом.
— Ваши впечатления от игры Даку? Готов ли он снова стать ведущим игроком команды?
— Мы знаем все о качествах Даку. Мы ему очень благодарны. Нужно понимать, что он провел первый матч за последние месяцы. Не нужно здесь ждать моментального эффекта. Потихоньку он будет прибавлять, мы в этом убеждены. Все футболисты проходили сборы, по сути, у Даку только сейчас были такие сборы. Впереди у нас еще семь туров. Мы поддерживаем нашего футболиста и верим, что он нам поможет в оставшихся матчах и за счет него команда будет забивать, — сказал Артига.
«Рубин» с 33 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Франка Артиги 11 апреля примет «Оренбург».