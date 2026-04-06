Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Дженоа
0
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Торпедо
1
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Аталанта
3
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
Артига про 1:0 с «Сочи»: «Не понравилась игра “Рубина”, особенно во 2-м тайме. Но мы очень рады, что взяли важные 3 очка»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига остался недоволен игрой команды в матче 23‑го тура Мир РПЛ против «Сочи» (1:0).

Источник: Спортс‘’

— Мы очень рады, что взяли важные три очка. С июля, с первого тура, мы не одерживали побед в гостях. Победа есть, нужно праздновать.

Безусловно, мне не понравилось, как мы играли, особенно наша игра во втором тайме. Но нужно уметь сводить матчи к победе, даже если дела по ходу игры складываются не самым лучшим образом.

— Ваши впечатления от игры Даку? Готов ли он снова стать ведущим игроком команды?

— Мы знаем все о качествах Даку. Мы ему очень благодарны. Нужно понимать, что он провел первый матч за последние месяцы. Не нужно здесь ждать моментального эффекта. Потихоньку он будет прибавлять, мы в этом убеждены. Все футболисты проходили сборы, по сути, у Даку только сейчас были такие сборы. Впереди у нас еще семь туров. Мы поддерживаем нашего футболиста и верим, что он нам поможет в оставшихся матчах и за счет него команда будет забивать, — сказал Артига.

«Рубин» с 33 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Франка Артиги 11 апреля примет «Оренбург».