Гурцкая об Адиеве: «Его уволили из “Крыльев” из-за того, что он не всех упомянул в благодарственном письме. Банкир Кумин обиделся, губернатор сказал: “А где я вообще в этом письме?&rdquo

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об увольнении Магомеда Адиева из «Крыльев Советов».

48-летний специалист покинул пост главного тренера самарской команды 1 апреля. Перед этим сообщалось, что он вел переговоры с «Актобе», но председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев говорил, что Адиев останется в команде.

«Перед увольнением Адиева “Крылья” прошли “Локомотив” в Кубке, обыграли Махачкалу в чемпионате. Получается, что клуб увольняет тренера не по спортивным причинам.

Адиев летал по давнему приглашению к своему товарищу в Казахстан. Там был бывший президент федерации футбола Казахстана, который когда-то Магомеда поставил главным тренером сборной. На этом мероприятии был человек из «Актобе», с которым в разговоре при первой встрече они не дошли даже до цифр.

Для чего Адиев это вынес, стал говорить и отвечать журналисту (Ивану Карпову — Спортс«“) — загадка. На самом деле он сказал, что сейчас он не уйдет, что сейчас у него есть “Крылья Советов”. Потом всплыло, что разговор дошел до денег на лето. И, конечно, какие-то участники в Самаре обиделись.

Но на самом деле они обиделись даже не на это, Адиева уволили не из-за этого. Его уволили из-за того, что он не всех упомянул в благодарственном письме. Он сказал, что дал слово Яковлеву, и пока не уйдет из клуба. Но на это обиделся банкир Кумин, который является одним из учредителей, и губернатор [Вячеслав Федорищев], который сказал: «А где я вообще в этом письме?».

Яковлев до последнего пытался убедить отложить все вопросы до лета«, — сказал Гурцкая в шоу “Это футбол, брат!”.