Сборная Италии проиграла Боснии и Герцеговины в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:1, 1:4 по пенальти) и не вышла на чемпионат мира. Вратарь итальянской команды не отразил ни одного удара с 11-метровой отметки в серии.
Один из мальчиков, подающих мячи, в какой-то момент забрал у Доннаруммы бумажку, на которой были подсказки относительного того, как бьют пенальти боснийские футболисты.
«Здесь написано, какой ногой они бьют — правой или левой. Здесь написано, как они бьют… Она была важна для него. Когда я забрал у Доннаруммы бумажку, он прыгал в левый угол все 5 раз (на самом деле было 4 удара — Спортс»") и полагался на удачу.
Вернувшись домой, я позвонил папе, и мы договорились выставить листок на аукцион. И пожертвовать все на благотворительность.
[Доннарумма] бросал предметы в охранников и полицейских. Он был очень разочарован и зол", — сказал Аффан в видео на ютуб-канале FACE TV.
Вратарь Боснии Василь о Доннарумме, взявшем его бумажку с подсказками: «Поистине неспортивное поведение — у тренеров был еще экземпляр, к счастью. Говорят, что наша победа — это карма».