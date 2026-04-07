BBC включил Льва Яшина в топ-10 лучших футболистов в истории, выступавших за один клуб

Единственный вратарь в мире, получивший «Золотой мяч», расположился на 9-м месте. Возглавил рейтинг Франческо Тотти («Рома»), вторую строчку занял Паоло Мальдини («Милан»), замкнул топ-3 Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»).
В топ-10 также вошли Тони Адамс («Арсенал»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Джейми Каррагер («Ливерпуль»), Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»), Джузеппе Бергоми («Интер») и Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао).
В статье ВВС также упоминаются голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который, по мнению автора материала, заслуживает почетного упоминания.
Узнать больше по теме
Биография Льва Яшина: карьера и личная жизнь футболиста
В российской и советской истории футбола не так уж и много имен, которые являются величиной мирового масштаба. Особняком в списке безусловно талантливых футболистов нашей страны всегда будет стоять Лев Яшин. Ни до, ни после его отечественных игроков не признавали лучшими игроками вне зависимости от эпохи. Поэтому биография Льва Яшина обязательна к просмотру.