Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
X
П2

BBC включил Льва Яшина в топ-10 лучших футболистов в истории, выступавших за один клуб

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин вошел в рейтинг лучших футболистов в истории, которые всю карьеру провели в одном клубе по версии BBC.

Источник: РИА "Новости"

Единственный вратарь в мире, получивший «Золотой мяч», расположился на 9-м месте. Возглавил рейтинг Франческо Тотти («Рома»), вторую строчку занял Паоло Мальдини («Милан»), замкнул топ-3 Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»).

В топ-10 также вошли Тони Адамс («Арсенал»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Джейми Каррагер («Ливерпуль»), Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»), Джузеппе Бергоми («Интер») и Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао).

В статье ВВС также упоминаются голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который, по мнению автора материала, заслуживает почетного упоминания.

