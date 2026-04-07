Артета об упражнении с ручками: «На тренировке должны быть разные элементы, и они должны быть связаны с посылом, который мы хотим донести»

На видеороликах с прошедшей в понедельник тренировки видно, как игроки группами по четыре человека держали мяч между головами и при этом пытались передвигаться по полю.
Во время другого упражнения футболисты держали канцелярские ручки между кончиками пальцев друг друга, пытаясь передать мяч между собой тоже в движении.
— После сегодняшней тренировки распространилось несколько видео. В одном из них игроки держали ручки. Каково рациональное объяснение этого?
— Я думаю, что на тренировке должны быть разные элементы, и они должны быть связаны с посылом, который мы хотим донести, а также с компромиссами и обязательствами, которые существуют между нами. Я пытаюсь сделать так, чтобы эти послания и обязательства проявлялись в как можно большем количестве ситуаций, и тренировка — это одна из них.
— В чем был смысл конкретно упражнения с ручками?
— Это останется в раздевалке, — с улыбкой сказал Артета.