Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
X
П2

Лапочкин считает, что «Локо» заслуживал 2 пенальти в игре со «Спартаком»: «Ву попадает кулаком в лицо Фассону, Денисов рукой бьет соперника в лицо. Почему ВАР не вмешивается?»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что судья Инал Танашев должен был назначить два пенальти в ворота «Спартака» в матче 23‑го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (2:1).

Источник: Спортс‘’

На 45‑й минуте при розыгрыше углового защитник красно‑белых Кристофер Ву в борьбе за мяч попал рукой в лицо игроку железнодорожников Лукасу Фассону. Похожий эпизод произошел в штрафной «Спартака» во втором тайме, но с участием Даниила Денисова и Александра Руденко.

«Мне сложно сказать, почему не назначили два пенальти в ворота “Спартака”. Ранее были матчи “Пари НН” — “Крылья Советов” и “Балтика” — “Сочи”, где за хлесткие удары в лицо назначали 11‑метровые удары.

Ву попадает кулаком в лицо Фассону, есть амплитуда и действие. Да, судья не видел, но ВАР нам для чего?

Во втором эпизоде посмотрите, как Денисов отводит руку назад, он просто отмахивается. Руденко не фолит, он идет к мячу, а Денисов рукой бьет соперника в лицо. Почему не вмешивается ВАР? Нет объяснения. Тем более ранее в РПЛ назначались пенальти за более легкие контакты руки и лица, — сказал Лапочкин.