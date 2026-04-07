Лапочкин считает, что «Локо» заслуживал 2 пенальти в игре со «Спартаком»: «Ву попадает кулаком в лицо Фассону, Денисов рукой бьет соперника в лицо. Почему ВАР не вмешивается?»

На 45‑й минуте при розыгрыше углового защитник красно‑белых Кристофер Ву в борьбе за мяч попал рукой в лицо игроку железнодорожников Лукасу Фассону. Похожий эпизод произошел в штрафной «Спартака» во втором тайме, но с участием Даниила Денисова и Александра Руденко.
«Мне сложно сказать, почему не назначили два пенальти в ворота “Спартака”. Ранее были матчи “Пари НН” — “Крылья Советов” и “Балтика” — “Сочи”, где за хлесткие удары в лицо назначали 11‑метровые удары.
Ву попадает кулаком в лицо Фассону, есть амплитуда и действие. Да, судья не видел, но ВАР нам для чего?
Во втором эпизоде посмотрите, как Денисов отводит руку назад, он просто отмахивается. Руденко не фолит, он идет к мячу, а Денисов рукой бьет соперника в лицо. Почему не вмешивается ВАР? Нет объяснения. Тем более ранее в РПЛ назначались пенальти за более легкие контакты руки и лица, — сказал Лапочкин.