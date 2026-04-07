Приоритет Энцо — остаться в «Челси». Клуб и хавбек обсуждают продление контракта с повышением зарплаты (Вероника Брунати)

Источники, близкие к игроку, настаивают на том, что его приоритетом является остаться в лондонском клубе, пишет журналистка Вероника Брунати. Стороны ведут переговоры о подписании контракта.
Утверждается, что клуб и полузащитник обсуждают не только продление соглашения, но и повышение зарплаты, которое будет отражать роль и важность Фернандеса в команде. Интерес к футболисту проявляют несколько европейских топ-клубов.
Также отмечается, что партнеры Энцо по команде попросили главного тренера Лиэма Росеньора отменить отстранение аргентинца, как и планировали.