Аллегри после 0:1 с «Наполи»: «Гонка за скудетто не для “Милана”, наша цель — попасть в ЛЧ. Нужно сохранить преимущество, стараясь выигрывать матчи»

— Это была игра с небольшим количеством голевых моментов, поэтому мы чувствовали, что один эпизод может изменить ситуацию.
«Наполи» хорошо воспользовался этим, наша защита была на высоте, но мы пропустили этот гол. Нам следовало быстрее завершать атакующие действия во втором тайме, так как мы замешкались и позволили им нас прессинговать.
— Выбор нападающих был большим риском, учитывая, что они раньше не играли вместе, но были ли проблемы с физической подготовкой, стоящие за этим решением?
— Я думаю, что Нкунку и Фюллькруг провели хорошую игру, Нкунку работал на команду и имел пару возможностей. Такой игрок должен был реализовать один из таких моментов.
Футбол состоит из таких ситуаций, вся команда сыграла довольно хорошо. В первом тайме мы позволили Спинаццоле нанести один удар, которого мы не должны были допускать, а затем у нас возникли проблемы с контратаками.
Я думаю, мы три или четыре раза отбирали мяч на их половине поля, но делали неправильные пасы, и эта неточность имеет значение. Нам определенно нужно улучшить свою игру, нам еще предстоит поработать, чтобы достичь нашей цели — попасть в Лигу чемпионов.
— Возможно, еще более тревожно то, что сейчас вы опережаете «Ювентус», занимающий пятое место, всего на шесть очков, так что путевка в Лигу чемпионов еще далеко не гарантирована?
— Гонка за скудетто сейчас не для нас, «Интер» отстает на девять очков, а «Наполи» сейчас впереди. Нам нужно сосредоточиться на себе, играя матч за матчем. Сейчас мы движемся к нашей цели, но это не решится в течение недели или двух. Нам нужно сохранить это преимущество, стараясь выигрывать матчи", — сказал Аллегри в интервью DAZN Italia.
«Наполи» вышел на 2-е место в Серии А, опередив «Милан». Неаполитанцы отстают от «Интера» на 7 очков после 31 тура.