Маттеусу не нравятся действия «Реала» в последние годы: «Нельзя бойкотировать церемонию “Золотого мяча” — из-за уважения к соперникам. Клуб с великой историей теряет часть своего престижа&r

«Родри стал лучшим игроком года в мире [в 2024-м], и тогда они сказали: “Это несправедливо, победить должен был один из нас (Винисиус Жуниор — Спортс”») «. Поэтому они объявили бойкот [церемонии вручения “Золотого мяча”]. Так не делают. Из уважения к соперникам, другим командам и игрокам — так просто не поступают.
Пресса также отнеслась к этому негативно, и поэтому клуб, который добился больших успехов и имеет по-настоящему великую историю, теряет часть своего престижа. Так что я не думаю, что поведение «Реала» в последние годы было хорошим", — сказал Маттеус в эфире Sky 90.
Лотар Маттеус: «Винисиус — отличный игрок, но он без конца провоцирует. А когда против него жестко играют, он только и делает, что жалуется и ноет».