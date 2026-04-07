Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
X
П2

Маттеусу не нравятся действия «Реала» в последние годы: «Нельзя бойкотировать церемонию “Золотого мяча” — из-за уважения к соперникам. Клуб с великой историей теряет часть своего престижа&r

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус считает, что «Реал» теряет часть престижа из-за своих действий.

Источник: Спортс‘’

«Родри стал лучшим игроком года в мире [в 2024-м], и тогда они сказали: “Это несправедливо, победить должен был один из нас (Винисиус Жуниор — Спортс”») «. Поэтому они объявили бойкот [церемонии вручения “Золотого мяча”]. Так не делают. Из уважения к соперникам, другим командам и игрокам — так просто не поступают.

Пресса также отнеслась к этому негативно, и поэтому клуб, который добился больших успехов и имеет по-настоящему великую историю, теряет часть своего престижа. Так что я не думаю, что поведение «Реала» в последние годы было хорошим", — сказал Маттеус в эфире Sky 90.

Лотар Маттеус: «Винисиус — отличный игрок, но он без конца провоцирует. А когда против него жестко играют, он только и делает, что жалуется и ноет».