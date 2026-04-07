Конте об 1:0 с «Миланом»: «Это вселяет энтузиазм. “Наполи” остался на вершине после всех потерь сезона. Сделан важный шаг к ЛЧ, хотя от нас ожидают больше, чем от миланцев и “Юве&

"Эта победа вселяет в нас огромный энтузиазм и уверенность, потому что мы никогда не должны забывать, что если мы занимаем второе место, то это благодаря тем ребятам, которые компенсировали все наши потери в этом сезоне.
Хейлунд сегодня отсутствовал, но у нас также давно не играли Ди Лоренцо, Рахмани, Нерес и Вергара, а это пять игроков, которые почти все являются основными. Невероятно, что команда осталась на вершине, несмотря на эти потери.
Любая другая команда развалилась бы и проиграла бы борьбу. Я думаю об Элмазе, который вышел на поле на последние 15 минут, он был ключевым игроком во время многочисленных потерь. Маццокки, Бекема были главными действующими лицами на протяжении всего сезона.
Неизбежно, что чем больше игроков мы будем в форме, тем больше у нас будет вариантов и тем больше мы сможем проводить ротацию, чтобы все оставались в хорошей форме.
Теперь нам нужно продолжать двигаться вперед, ведь осталось семь туров, и мы сделали важный шаг к Лиге чемпионов, которая является нашей целью. Если «Милан» может заявлять, что Лига чемпионов — их цель, почему она не может быть таковой и для «Наполи»? «Ювентус» тоже так говорит, «Наполи» выиграл Суперкубок, но, похоже, от нас ожидают даже большего, чем от этих клубов.
Теперь мы должны постараться остаться на вершине и защитить свою позицию. Мы знаем, что «Интер» заслуживает быть первым в таблице, мы рядом, и должны сосредоточиться на себе", — сказал Конте в интервью DAZN Italia.
«Наполи» вышел на 2-е место в Серии А, опередив «Милан». Неаполитанцы отстают от «Интера» на 7 очков после 31 тура.