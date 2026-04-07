«Зенит» и «Сьон» близки к партнерству по обмену молодыми игроками (Sport24)

В рамках сделки стороны обсуждают обмен футболистами в возрасте от 12 до 19 лет, сообщает Sport24.
Модель предполагает не только футбольную подготовку, но и образовательное направление, а потенциальные обмены между структурами клубов рассматриваются как одна из частей будущего сотрудничества.
В настоящее время создается школа, которая будет вести молодых игроков вплоть до университетской программы (7500 часов футбола и 6500 часов обучения), с потенциальными обменами между клубами.
Кроме того, к данному партнерству и формирующемуся союзу клубов в перспективе могут присоединиться «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Кайрат».