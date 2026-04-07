Конте о шансах «Наполи» на скудетто: «Нужно быть реалистами. Маловероятно, что “Интер” оступится не раз»

После 31 тура неаполитанцы занимают в Серии А второе место, отставая от «Интера» на 7 очков.
«Нам нужно быть реалистами. Нельзя допускать ни единой ошибки и в то же время надо надеяться, что “Интер” оступится не раз. Учитывая результаты “Интера”, это кажется маловероятным. У них очень сильный состав, они заслуженно лидируют, а мы просто должны не убирать ногу с педали газа.
Будем защищать скудетто до самого конца, чего нам не удавалось в течение многих месяцев, но теперь мы смогли вернуть контроль над своей судьбой и хотим продолжать в том же духе, не делая громких заявлений.
Место в Лиге чемпионов еще нужно завоевать. Это фундаментальная цель, поскольку все знают о финансовых выгодах участия в этом турнире", — сказал Конте.