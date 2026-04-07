Тюкавин о праздновании гола со Скопинцевым жестами из мема «Возьми телефон, детка»: «Я не особо хотел, со стороны это выглядело по-дурацки»

Тюкавин и его одноклубник Дмитрий Скопинцев воссоздали мем рэпера Toxi$ из тиктока «Возьми телефон, детка» — забавно двигали указательным пальцем.
— Что за празднование у вас со Скопинцевым было после одного из голов?
— До игры договорились: если он мне отдает голевой пас, сначала показываем жест Криштиану после гола, а потом он показал свое празднование. Есть один рэпер, Toxi$ — и Скопа показывал его жест, и меня заставил. Я не особо хотел, со стороны это выглядело по-дурацки, — сказал Тюкавин.
Тюкавин повторил мем «Возьми телефон, детка». От рэпера Toxi$.
